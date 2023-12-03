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  4. Manchester City-Tottenham maçında hakem skandalı, 6 golün önüne geçti! Avantajı oynatmadı, futbolcular çılgına döndü... Haaland'dan maç sonu küfürlü paylaşım

Manchester City-Tottenham maçında hakem skandalı, 6 golün önüne geçti! Avantajı oynatmadı, futbolcular çılgına döndü... Haaland'dan maç sonu küfürlü paylaşım

03.12.2023 23:37 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Ligi'n 14. haftasında oynanan Manchester City-Tottenham karşılaşmasının uzatma dakikalarında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Simon Hooper Manchester City'nin son saniyelerde yakaladığı gol pozisyonu öncesi Haaland'a yapılan faulde avantajı oynatmayarak maçı durdurdu ve bariz gol şansını engellemiş oldu. Bu karar sonrası tüm futbolcular yoğun itirazda bulunurken Haaland tepkisini maçın ardından da sürdürdü. İşte detaylar...

Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlik ile sona ererken ev sahibi Manchester City'nin gollerini 9. dakikada Heung-Min Son kendi kalesine, 31. dakikada Phil Foden ve 81. dakikada Jack Grealish kaydetti.

Konuk ekip Tottenham'ın gollerini ise 6. dakikada Heung-Min Son, 69. dakikada Giovani Lo Celso ve 90. dakikada Dejan Kulusevski kaydetti.

Karşılaşmada dakikalar 90+4'ü gösterirken hakem Simon Hooper çok tartışılacak bir karara imza attı.

HAALAND ÇILGINA DÖNDÜ

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Haaland'ın Jack Grealish'e attığı pasla gole giden İngiliz futbolcu hakemin düdüğüyle adeta çılgına döndü.

Erling Haaland'ın avantaja bırakamasını beklediği pozisyonda oyunu durdurarak Manchester City lehine faul düdüğü çalan Hooper, Pep Guardiola ve futbolcuların yoğun tepkisiyle karşılaştı.

MAÇ SONU KÜFÜRLÜ TEPKİ

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Haaland maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu pozisyonu paylaşırken, hakeme oldukça sert bir tepki sert tepkide bulundu.

İŞTE O POZİSYON...

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*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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