Manchester City - West Ham United maçına fırtına engeli

Avrupa’nın birçok ülkesinde etkili olması beklenen Ciara Fırtınası, bugün saat 19.30’da oynanacak olan Manchester City - West Ham United maçını erteletti.
Manchester City kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Olağan dışı hava koşulları nedeniyle stadyuma gelecek kişilerin güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla West Ham United ile oynanacak olan karşılaşma ertelenmiştir" denildi.
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