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  4. Manchester Cityli yıldız Benjamin Mendy hapse gönderildi

Manchester Cityli yıldız Benjamin Mendy hapse gönderildi

10.09.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester Cityli futbolcu Benjamin Mendy'nin 24 Ocak'taki mahkemeye kadar hapiste kalmasına karar verildi. Mendy'nin suçlarını itiraf etmesi veya reddetmesi için 15 Kasım'da ön duruşma yapılacak.

Manchester Cityli yıldız Benjamin Mendy hapse gönderildi

Manchester City'nin Fransız futbolcusu Benjamin Mendy, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle hapse alındı.

BBC'de yer alan habere göre; 27 yaşındaki futbolcu, Cheshire'daki evinde üç kadına saldırmakla suçlanıyor. Biri 18 yaşından küçük olmak üzere 3 farklı kadına yönelik 4 saldırının Mendy'nin ev adresinde gerçekleştiği iddia ediliyor.

Benjamin Mendy'nin kefalet talebi reddedildi ve bugün kimlik doğrulaması için çıktığı mahkeme tarafından Liverpool'daki HMP Altcourse hapishanesine gönderildi.

Fransız futbolcuyu savunan Eleanor Laws QC, 15 Kasım'daki duruşmada suçlamaları reddetmek için başvuru olacağını açıkladı.

Benjamin Meny'nin 24 Ocak'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı duyuruldu.


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