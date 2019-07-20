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Manchester United 1 - 0 Inter

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.07.2019 19:22 | Son Güncelleme

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United, Inter'i 1-0 mağlup etti.

Manchester United 1 - 0 Inter

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile İtalya temsilcisi Inter, Singapur'un Kallang bölgesindeki Ulus Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen Manchester United, 76. dakikada Mason Greenwood'un ağları sarsmasıyla mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, İngiltere'den Arsenal, Manchester United ve Tottenham Hotspur, İspanya'dan Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter ve Fiorentina, Portekiz'den Benfica ile Meksika'dan Guadalajara kulüpleri katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United inter Mason Greenwood

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