SPOR

Manchester United 4 - 1 Fulham

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.12.2018 20:21 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United evinde ağırladığı Fulham'ı iyi bir oyunla 4-1 yenerek Liverpool derbisi öncesi moral buldu.

Manchester United 4 - 1 Fulham

Manchester United, 9. dakikada Ashley Young ile öne geçti. 28'de Juan Mata farkı 2'ye çıkardı. İlk 2 golün asistini de Rashford yaptı. 42. dakikada Romelu Lukaku, ilk yarının skorunu belirledi.

Fulham, 67. dakikada Kamara ile farkı 2'ye indirdi ancak bu golden 1 dakikada sonra Andre-Franck Zambo-Anguissa kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk 2 golün asistini yapan Rashford, 82. dakikada maçın skorunu ilan etti. Bu galibiyetle Manchester United, puanını 26'ye yükseltti. Son sıradaki Fulham 9 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Liverpool ile Anfield'da derbiye çıkacak. Fulham ise sahasında West Ham ile Londra derbisi oynayacak.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Bournemouth 0 - 4 Liverpool
Cardiff City 1 - 0 Southampton
Manchester United 4 - 1 Fulham
Arsenal 1 - 0 Huddersfield Town
Burnley 1 - 0 Brighton & Hove Albion
West Ham United 3 - 2 Crystal Palace

PARTNER'2030'dan geldim' deyip tarih verdi! Bakın gelecekte neler olacak'2030'dan geldim' deyip tarih verdi! Bakın gelecekte neler olacak
Salah alev aldıSalah alev aldı
Arsenal'e büyük şokArsenal'e büyük şok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester United - Fulham Juan Mata Marcus Rashford romelu lukaku ashley young

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu görevden alındı

Son dakika! Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Murat Murathanoğlu: Juventus basketbol takımı kuracak ve Obradovic'i istiyor

Murat Murathanoğlu: Juventus basketbol takımı kuracak ve Obradovic'i istiyor

Süper Lig'de Demba Ba bombası!

Süper Lig'de Demba Ba bombası!

Beşiktaş taraftarını yıkan ölüm! Demir çubukla dövülmüştü

Beşiktaş taraftarını yıkan ölüm! Demir çubukla dövülmüştü

Trabzonspor 3 - 0 Konyaspor

Trabzonspor 3 - 0 Konyaspor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Mesut Özil ve takım arkadaşları gece kulübünde 70'ten fazla kadınla alem yaptı

Mesut Özil ve takım arkadaşları gece kulübünde 70'ten fazla kadınla alem yaptı

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Chelsea, Kante ile 5 yıllık sözleşme yeniledi

Chelsea, Kante ile 5 yıllık sözleşme yeniledi

Mesut Özil inanılmaz teklifi reddetti!

Mesut Özil inanılmaz teklifi reddetti!

Arsene Wenger'den unutulmaz Türk bayrağı açıklaması!

Arsene Wenger'den unutulmaz Türk bayrağı açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester United 4 - 1 Fulham

ManU kendine geldi

Bournemouth 0 - 4 Liverpool

Salah alev aldı

Arsenal'e şok! Rob Holding 6-9 ay yok

Arsenal'e büyük şok

Mesut Özil ve takım arkadaşları gece kulübünde 70'ten fazla kadınla alem yaptı

Mesut Özil ve arkadaşları 70'ten fazla kadınla alem yaptı

Liverpool'da Joe Gomez 6 hafta yok

Liverpool'un yıldızı 6 hafta yok

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Cengiz Ünder için servet önerdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.