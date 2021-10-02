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Manchester United'a bir darbede Everton'dan

02.10.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Manchester United, konuk ettiği Everton'a ile 1-1 berabere kaldı ve son 2 haftada 4 puan kaybetti.

Manchester United'a bir darbede Everton'dan

İngiltere Premier Lig'de 7. hafta mücadelesinde Manchester United, Everton'ı ağırladı.

Old Trafford'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 43. dakikada Anthony Martial attı. Everton'ın sayısını ise 65. dakikada Townsend kaydetti.

Bu sonucun ardından 2 haftada 4 puan kaybeden Manchester United, 14 puanla 2. sırada yer aldı. Everton ise 14 puanla 3. sırada yer buldu.

Everton'ın 85. dakikada Mina ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Manchester United, milli ara sonrasında Leicester deplasmanına gidecek. Everton ise West Ham'ı ağırlayacak.

TOWNSEND'DEN RONALDO SEVİNCİ

Everton'ın golünü atan Townsend, United'ın yıldızı Ronaldo ile özdeşleşmiş "SIU" gol sevincini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Manchester United
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