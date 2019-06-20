Manchester United, Aaron Wan-Bissaka transferini bitirdi

United yönetimi geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki Wan-Bissaka için, Crystal Palace'a 40 milyon sterlin teklif etmişti ancak Wan-Bissaka ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Londra ekibinin yönetimi teklifi geri çevirmişti.
Daily Record'da yer alan haberde Manchester United ve Crystal Palace Wan-Bisakka transferinde bu kez anlaştı.
Haberde United'ın Wan-Bissaka için 55 milyon poundluk bir bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezon Crystal Palace ile Premier Lig'de başarılı bir sezon geçiren İngiliz oyuncu geçtiğimiz sezon Premier Lig’in en çok top kesen bek oyuncusu olmuştu.
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