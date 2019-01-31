SPOR

Manchester United Anthony Martial ile 5,5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 31.01.2019 17:57 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 2015 yılında 60 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Anthony Martial ile sözleşme yeniledi.

Manchester United Anthony Martial ile 5,5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, forvet oyuncusu Anthony Martial ile sözleşme yeniledi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Fransız futbolcuyla 2024 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2015 yılında Monaco'dan transfer edilen Martial, Manchester United formasıyla 162 maçta 46 gol attı.

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Liverpool puan farkını 5'e çıkardıLiverpool puan farkını 5'e çıkardı
West Ham'a Portekizli kanatWest Ham'a Portekizli kanat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Anthony Martial

En Çok Okunan Haberler

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Dünya yıldızı Beşiktaş için İstanbul'da!

Dünya yıldızı Beşiktaş için İstanbul'da!

İşte Kagawa transferindeki gerçek

İşte Kagawa transferindeki gerçek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak kayboldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Cenk Tosun'un bonservisi belli oldu

Cenk Tosun'un bonservisi belli oldu

City çıldırdı, İlkay şov yaptı!

City çıldırdı, İlkay şov yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester United Anthony Martial ile 5,5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

United Martial ile uzattı

Liverpool Manchester City ile puan farkını 5'e çıkardı

Liverpool puan farkını 5'e çıkardı

West Ham United, Benfica'dan Mesaque Dju'yu transfer etti

West Ham'a Portekizli kanat

Arsenal, Denis Suarez'i Barcelona'dan kiraladı

Barcelona'dan Arsenal'e gitti

Manchester City, Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu

City'ye büyük darbe!

Crystal Palace 2 - 0 Tottenham (FA Cup)

Tottenham'dan kupaya erken veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.