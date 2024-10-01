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Manchester United cephesinden Victor Osimhen sözleri! ''Onu transfer etmek için ne gerekiyorsa gidin ve bunu yapın!''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.10.2024 18:16
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Manchester United'ın eski forveti Louis Saha, İngiliz ekibinin deneyimli bir santrfora ihtiyaç duyduğunu belirtti. Saha, bu bağlamda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in adını gündeme getirdi.

Manchester United cephesinden Victor Osimhen sözleri! ''Onu transfer etmek için ne gerekiyorsa gidin ve bunu yapın!''
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için sürpriz bir açıklama geldi

Manchester United'ın eski forvetlerinden Louis Saha, Osimhen'in İngiliz ekibinin ihtiyaç duyduğu türden bir santrfor olduğunu ifade etti.

Saha, Manchester United'ın deneyimli bir forvete ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, Victor Osimhen ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

İşte İngiliz devinin eski forveti Louis Saha'nın Osimhen sözleri;

"NE VERECEĞİNİ BİLİRSİNİZ"

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"Bunun gerçekçi bir seçenek olup olmadığını bilmiyorum çünkü Osimhen Galatasaray'da kiralık olarak forma giyiyor. Ama kendini kanıtlamış, önemli bir golcüden bahsediyorsanız, o tam aradığınız oyuncu. Takımı anında geliştirecektir. Eğer Osimhen'le anlaşırsanız, potansiyelil bir oyuncu almış olmazsınız. Onun tam olarak ne vereceğini bilirsiniz."

''UNİTED'IN YAPMASI GEREKEN BİR TRANSFER''

2-Kasımpaşa

"Osimhen gibi bir forvet tam da Manchester United'ın yapması gereken türden bir transfer. Eğer Osimhen'i transfer etmek için çok gerekiyorsa, gerekecektir de, gidin ve bunu yapın!"

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United galatasaray Victor Osimhen
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