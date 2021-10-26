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Manchester United'da Antonio Conte sesleri

26.10.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United, Antonio Conte'nin kulüp için doğru kişi olup olmadığından emin değil. İşte detaylar...

Manchester United'da Antonio Conte sesleri

Manchester United, kulüp gündemine gelen İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin doğru kişi olup olmadığından emin değil...

Manchester Evening News'te yer alan habere göre; Kulübün üst düzey yöneticiler, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine geçme konusundaki ilgisine rağmen Conte konusunda istekli olmadıklarını iletti.

Manchester United yönetiminin, Ole Gunnar Solskjaer'i görevden alma konusunda isteksiz olduğu ve Tottenham maçının da sonucunun bekleneceği gelişmesi verildi.

Antonio Conte ile temsilciler aracılığıyla yapılan görüşmede İtalyan teknik direktörün transfer sürecinde tek yetkili olmak istemesi ve görev yaptığı kulüplerde kısa süreli çalışmasının sorun yarattığı kaydedildi.

Antonio Conte, daha önce çalıştırdığı son 3 kulüp takımı Juventus, Chelsea ve Inter'de lig şampiyonlukları yaşamıştı. Ancak bu 3 kulüpte de ikişer yıl çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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