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Manchester United'da Fernandes şoku!

22.10.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes'in, Liverpool ile oynanacak lig maçını sakatlığı nedeniyle kaçırabileceği kaydedildi.

Manchester United'da Fernandes şoku!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile karşı karşıya gelecek Manchester United'da Bruno Fernandes endişesi yaşanıyor.

Portekizli yıldızın sakatlığı nedeniyle kritik maçı kaçırabileceğini söyleyen Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, "Atalanta maçı gibi karşılaşmalar her zaman sakatlıklara neden olabilir. Şu an böyle 2-3 oyuncumuz var. Bruno bunlardan biri, Liverpool maçında oynaması şüpheli ancak o oynamak için her şeyi yapıyor" açıklamasını yaptı.

Bu sezon Premier Lig'de 8 maçta forma giyen Fernandes, 4 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

Premier Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren dev maçta Manchester United ile Liverpool pazar günü Old Trafford'da karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool Manchester United
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