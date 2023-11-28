Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 5. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Manchester United’ta kamp kadrosunda eksik oyuncular açıklandı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kırmızı kart cezalısı Marcus Rashford’un yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro’nun kamp kadrosunda yer almadığı kaydedildi.
İngiliz ekibinde sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan Danimarkalı forvet Rasmus Höjlund'un ise kadroda yer almasının beklendiği belirtildi.