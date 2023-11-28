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Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi şok!

28.11.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak İngiliz ekibi Manchester United’da 7 futbolcu kamp kadrosunda yer almadı.

Manchester United'da Galatasaray maçı öncesi şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 5. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Manchester United’ta kamp kadrosunda eksik oyuncular açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kırmızı kart cezalısı Marcus Rashford’un yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro’nun kamp kadrosunda yer almadığı kaydedildi.

HÖJLUND OYNAYACAK MI?

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İngiliz ekibinde sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan Danimarkalı forvet Rasmus Höjlund'un ise kadroda yer almasının beklendiği belirtildi.

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