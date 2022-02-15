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Manchester United'da Harry Kane sesleri!

15.02.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın transfer döneminde Harry Kane'i kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı. Golcü oyuncuyu kadrosuna katarak eski günlerine dönmek isteyen kırmızı şeytanlar bu transfer için çalışmalara başladı.

Manchester United'da Harry Kane sesleri!
Harry Kane

Harry Kane

İNG İngiltere
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İngiltere Ligi'nin en golcü oyuncuları arasında yer alan Harry Kane için Manchester United iddiası gündeme geldi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; gelecek sezon takımı Mauricio Pochettino'ya emanet etmek isteyen Kırmızı Şeytanlar, Arjantinli teknik adama imza attırabilirse, transferde Harry Kane için de harekete geçecek.

İngiliz basının haberinde, Tottenham'da Pochettino ile birlikte çalışan Kane'nin de, Arjantinli teknik adamın Manchester United'a imza atması durumunda transfere sıcak baktığı aktarıldı.

Bu sezon Premier Lig'de 20 maça çıkan 28 yaşındaki Kane, 5 kez fileleri sarstı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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