Manchester United'da Harry Kane sesleri!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İngiltere Ligi'nin en golcü oyuncuları arasında yer alan Harry Kane için Manchester United iddiası gündeme geldi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; gelecek sezon takımı Mauricio Pochettino'ya emanet etmek isteyen Kırmızı Şeytanlar, Arjantinli teknik adama imza attırabilirse, transferde Harry Kane için de harekete geçecek.

İngiliz basının haberinde, Tottenham'da Pochettino ile birlikte çalışan Kane'nin de, Arjantinli teknik adamın Manchester United'a imza atması durumunda transfere sıcak baktığı aktarıldı.

Bu sezon Premier Lig'de 20 maça çıkan 28 yaşındaki Kane, 5 kez fileleri sarstı.

