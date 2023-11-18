SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Manchester United’da kaleci Onana sakatlandı, Altay Bayındır'a gün doğdu!

Manchester United’da kaleci Onana sakatlandı, Altay Bayındır'a gün doğdu!

18.11.2023 15:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlandI. Onana’nın durumunun ciddi olması halinde Galatasaray müsabakasında kaleyi Altay Bayındır koruması bekleniyor.

Manchester United’da kaleci Onana sakatlandı, Altay Bayındır'a gün doğdu!
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi İngiliz ekibi Manchester United’ın kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu’nda oynanan Kamerun - Mauritius müsabakasında sakatlık yaşadı.

Addüktör kasında gerilme yaşadığı belirtilen Onana, mücadelenin 82. dakikasında yerini Fabrice Ondoa’ya bıraktı. 27 yaşındaki kalecinin durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

GALATASARAY MAÇINDA ALTAY SAHADA

51630860e2eb43d88657759e882fa9e1

Manchester ekibi, 26 Kasım Pazar günü ligde Everton ile karşılaşacak. 3 gün sonra ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İstanbul’da Galatasaray ile mücadele edecek Manchester United’da, Onana’nın yerine milli kaleci Altay Bayındır’ın kaleyi devralması bekleniyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suudi Arabistan kulübü Zaha için gemileri yaktı geliyor...Suudi Arabistan kulübü Zaha için gemileri yaktı geliyor...
Esfane sporcu Naim Süleymanoğlu, kabri başında anıldıEsfane sporcu Naim Süleymanoğlu, kabri başında anıldı
''Çağdaş Atan'a hakkımı helal etmiyorum''''Çağdaş Atan'a hakkımı helal etmiyorum''
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır galatasaray ligi manchester yaşında maçı bıraktı maçın da,
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz cinayet! Sipariş kalemiyle öldürdü, o anlar saniye saniye kaydedildi

Akılalmaz cinayet! Sipariş kalemiyle öldürdü, o anlar saniye saniye kaydedildi

'Bu bedel ödenecek' deyip duyurdu! '2 bini aşkın avukatla şikayet edeceğiz'

'Bu bedel ödenecek' deyip duyurdu! '2 bini aşkın avukatla şikayet edeceğiz'

Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber geldi!

Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber geldi!

Manchester City ve Chelsea'nin küme düşürülmesi gündeme geldi!

Manchester City ve Chelsea'nin küme düşürülmesi gündeme geldi!

Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi!

Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi!

Marcao'nun adı Beşiktaş ile anılıyor!

Marcao'nun adı Beşiktaş ile anılıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.