Manchester United’da kaleci Onana sakatlandı, Altay Bayındır'a gün doğdu!

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi İngiliz ekibi Manchester United’ın kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu’nda oynanan Kamerun - Mauritius müsabakasında sakatlık yaşadı.

Addüktör kasında gerilme yaşadığı belirtilen Onana, mücadelenin 82. dakikasında yerini Fabrice Ondoa’ya bıraktı. 27 yaşındaki kalecinin durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

GALATASARAY MAÇINDA ALTAY SAHADA

Manchester ekibi, 26 Kasım Pazar günü ligde Everton ile karşılaşacak. 3 gün sonra ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İstanbul’da Galatasaray ile mücadele edecek Manchester United’da, Onana’nın yerine milli kaleci Altay Bayındır’ın kaleyi devralması bekleniyor.





