Manchester United'da Pochettino sesleri yükseliyor

Geçtiğimiz hafta Tottenham'dan 6 gol yiyerek eleştiri oklarının hedefi olan Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Manchester United'ın Mauricio Pochettino'ya teklif götürdüğü iddia edildi.
Tottenham'daki görevine son verildikten sonra başka bir takımı çalıştırmayan Arjantinli menajer Pochettino'nun adının Kırmızı Şeytanlar ile anıldığı belirtiliyor. Mirror'ın haberinde daha önce Benfica'dan teklif aldığı bilinen ve Barcelona tarafından da istendiği zaman zaman haber olan Pochettino'nun Solskjaer'in ardından United'ın başına geçebileceği belirtiliyor.
Manchester United Yönetim Kurulu'nun Başkan Yardımcısı Ed Woodward'ın önümüzdeki günlerde acil durum planını devreye sokabileceği belirtiliyor.
Muslera'nın lisansı askıya alındı!
Marcao hakkında karar açıklandı! 25 milyon euro...
Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe bombayı patlattı!
Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi resmen açıkladı
Yılın bombası! İşte istediği rakam...
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
İtalyan devi Ozan Kabak için kesenin ağzını açtı
Trabzonspor, yıldız ismi Türkiye'ye getiriyor
Bayern Münih'den dev transfer!
Bayern Münih'ten yeni transfer
Beşiktaş kritik sınavda
Galatasaray'dan sürpriz 11
F.Bahçe'den İtalya'ya giden yıldız koronaya yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum