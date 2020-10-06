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Manchester United'da Pochettino sesleri yükseliyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.10.2020 08:20 | Son Güncelleme

İstikrarsız gidişini durduramayan Manchester United'da Solskjaer'in yerine düşünülen ismin Mauricio Pochettino olduğu belirtiliyor.

Manchester United'da Pochettino sesleri yükseliyor

Geçtiğimiz hafta Tottenham'dan 6 gol yiyerek eleştiri oklarının hedefi olan Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Manchester United'ın Mauricio Pochettino'ya teklif götürdüğü iddia edildi.

Tottenham'daki görevine son verildikten sonra başka bir takımı çalıştırmayan Arjantinli menajer Pochettino'nun adının Kırmızı Şeytanlar ile anıldığı belirtiliyor. Mirror'ın haberinde daha önce Benfica'dan teklif aldığı bilinen ve Barcelona tarafından da istendiği zaman zaman haber olan Pochettino'nun Solskjaer'in ardından United'ın başına geçebileceği belirtiliyor.

Manchester United Yönetim Kurulu'nun Başkan Yardımcısı Ed Woodward'ın önümüzdeki günlerde acil durum planını devreye sokabileceği belirtiliyor.

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