Manchester United'dan 70 milyon poundluk imza! Bryan Mbeumo transferi bitti

Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim'in önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir hamle yaptı.

70 MİLYON POUND ÖDENECEK

Kırmızı Şeytanlar, Brentford'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kamerunlu kanat oyuncusu Bryan Mbeumo'yu 70 milyon poundluk bir bedelle renklerine bağladı. Transferin detaylarına göre, Brentford kulübüne 65 milyon pound peşin ödeme yapılacak, geri kalan kısım ise bonuslarla tamamlanacak. 25 yaşındaki Mbeumo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Mbeumo, Manchester United'da 19 numaralı formayı giyecek. Brentford formasıyla toplamda 242 maça çıkan Mbeumo, 70 gol ve 51 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti. Hızı, tekniği ve gol yollarındaki etkinliği ile tanınan oyuncunun, Manchester United'ın hücum hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesinde, Mbeumo'nun Manchester United'a transfer olma isteğinin büyük rol oynadığı belirtiliyor. Oyuncunun, menajeri aracılığıyla kulübe transfer olmak istediğini ilettiği ve bu durumun transfer sürecini hızlandırdığı ifade ediliyor. Manchester United'ın bu transfer için kesenin ağzını açması, kulübün yeni sezonda şampiyonluk hedeflediğinin açık bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Teknik direktör Ruben Amorim'in, Mbeumo'yu takımın kilit oyuncularından biri olarak gördüğü ve oyuncunun takıma adaptasyonu için özel bir program uygulayacağı öğrenildi. Transferin ardından açıklamalarda bulunan Bryan Mbeumo, Manchester United'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. "Manchester United'a katılma şansım olduğunu öğrendiğim anda, çocukluğumda formasını giydiğim hayalimdeki kulübe imza atma fırsatını kaçırmamam gerektiğini biliyordum. Benim mentalitem, her zaman dünden daha iyi olmaktır. Ruben Amorim’den öğrenecek çok şeyim var ve dünya çapındaki oyuncularla birlikte oynamak, burada bir üst seviyeye ulaşmamı sağlayacak," şeklinde konuştu. Mbeumo'nun, yeni takım arkadaşlarıyla tanışmak ve bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlandığı da gelen bilgiler arasında. Mbeumo'nun transferi, Manchester United taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratırken, kulübün sosyal medya hesapları da oyuncuya hoş geldin mesajlarıyla dolup taştı. Taraftarlar, Mbeumo'nun takıma önemli katkılar sağlayacağına ve Manchester United'ı yeniden zirveye taşıyacağına inanıyor.

Bryan Mbeumo'nun Manchester United'a transferi, Premier Lig'de dengeleri değiştirebilecek bir hamle olarak değerlendiriliyor. Mbeumo'nun performansı, Manchester United'ın yeni sezondaki başarısında önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.