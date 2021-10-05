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Manchester United'dan Franck Kessie sürprizi

05.10.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'da geleceği belirsiz olan Paul Pogba'nın alternatifi belirlendi.

Manchester United'dan Franck Kessie sürprizi

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'da Paul Pogba'nın sözleşme konusunun hala çözülememesi kulübü alternatif arayışlarına itti.

Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan Pogba ile Manchester United henüz yeni kontrat için anlaşabilmiş değil. Şu anda hatfalık 290 bin sterlin kazanan oyuncu için Manchester United'ın teklifi bu ücreti 400 bin sterline çıkarmak. Şu anda ligde en çok kazanan futbolcu haftalık 510 bin sterlin ile Cristiano Ronaldo ve onu 400 bin sterlin ile Kevin de Bruyne takip ediyor.

Kırmızı Şeytanların teklifine henüz olumlu yanıt gelmedi ve Fransız oyuncunun önümüzdeki yaz serbest kalması halinde Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den haftalık 500 bin sterlini aşan teklif almasına kesin gözü ile bakılıyor.

United cephesinde bir şekilde oyuncu ie anlaşma sağlanacağı beklense de, kulüp yetkilileri olası bir ayrılık ihtimaline karşılık İtalya Serie A ekibinde Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi listesine ekledi. Tottenham ve PSG'nin de 24 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi. Tıpkı Pogba gibi Kessie'nin de sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Milan ile kontrat imzalamaması halinde serbest oyuncu statüsüne erişecek.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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