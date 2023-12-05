SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Manchester United'dan gazetecilere ambargo! Ünlü gazetelerin muhabirlerini basın toplantısına almadılar

Manchester United'dan gazetecilere ambargo! Ünlü gazetelerin muhabirlerini basın toplantısına almadılar

05.12.2023 17:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. İngiltere Premier Lig devi, takımın teknik direktörü Erik ten Hag hakkındaki eleştirel haberleri nedeniyle bazı gazetecileri basın toplantısına almadı.

İngiliz ekibi Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag hakkındaki eleştirel haberleri nedeniyle bazı gazetecileri bugünkü basın toplantısına almadı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Hollandalı teknik adamın yarın oynanacak Chelsea maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısına, Sky Sports, Daily Mirror, ESPN ve MEN'in muhabirleri giremedi.

Manchester ekibi, "bazı haber kuruluşlarına karşı beğenmedikleri haberler yaptıkları için değil, yorum yapma ya da itiraz etme fırsatı vermek adına kulüple temas kurmadıkları için harekete geçildiğini" doğruladı.

"SAVUNULMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR İLKE"

Kulübün açıklamasında, "Bunun savunulması gereken önemli bir ilke olduğuna inanıyoruz. Birlikte çalışma şeklimizin yeniden düzenlenmesine yol açmasını umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kararın iletişim direktörü Andrew Ward tarafından alındığı iddia edilirken, yasağın sadece bugünkü toplantıyı mı kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor.

KARARIN SEBEBİ

Son günlerde çıkan haberlerde, alınan kötü sonuçların ardından Manchester Unitedlı futbolcuların teknik direktör Ten Hag'a inançlarını kaybettiği ileri sürülmüştü.

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Manchester United, 4 puanla son sırada yer alıyor. Premier Lig'de 14 maçın 6'sını kaybeden Erik Ten Hag yönetimindeki İngiliz temsilcisi, 24 puanla 7. sırada bulunuyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Galatasaraylı taraftarlar, Tuchel'den nefret ediyor''''Galatasaraylı taraftarlar, Tuchel'den nefret ediyor''
Luan Peres'in bacağına özel aparat takıldı!Luan Peres'in bacağına özel aparat takıldı!
Ünlü dövüşçü ülkeyi yönetmek istiyor! Adaylığını resmen açıkladıÜnlü dövüşçü ülkeyi yönetmek istiyor! Adaylığını resmen açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Manchester United galatasaray ligi manchester ward hollandalı maçın da, kulübün
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da 'Başak Demirtaş' sürprizi!

İstanbul'da 'Başak Demirtaş' sürprizi!

Parasını böyle kurtarmış! O fotoğrafı gönderdi, parayı aldı

Parasını böyle kurtarmış! O fotoğrafı gönderdi, parayı aldı

Varlığından bile ilk kez haberiniz olacak! Malikanesine öyle bir şey yaptırdı ki...

Varlığından bile ilk kez haberiniz olacak! Malikanesine öyle bir şey yaptırdı ki...

Hadise, Galatasaray'ın yıldızına aşık oldu!

Hadise, Galatasaray'ın yıldızına aşık oldu!

Luan Peres'in bacağına özel aparat takıldı!

Luan Peres'in bacağına özel aparat takıldı!

Maç sırasında yapılan büyüyü çaldı, golü attı! Federasyon harekete geçti

Maç sırasında yapılan büyüyü çaldı, golü attı! Federasyon harekete geçti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.