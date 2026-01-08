SPOR

Manchester United'dan Kayserispor'a transfer!

Süper Lig'de transfer rüzgarı değil, fırtınası esiyor! Antalya kampında ikinci yarıya bilenen Kayserispor, bombaları arka arkaya patlattı. Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, İngiliz devi Manchester United'ın genç yeteneğini kampa getirdi, fotoğrafı paylaştı. Sarı-Kırmızılılar transfer tahtasının açılmasını bekliyor!

Emre Şen

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Kayserispor, ara transfer dönemine damga vuracak hamlelere imza atıyor. Teknik direktör Radomir Djalovic'in raporuyla harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, rotayı İngiltere'ye çevirdi ve Premier Lig devi Manchester United'dan Sam Mather'ı kadrosuna kattı.

MANCHESTER'DAN ANTALYA KAMPINA!

Kayserispor, sadece Sam Mather ile yetinmedi. Gaziantep FK'dan Semih Güler ve Hatayspor'dan Görkem Sağlam'ı da renklerine bağladı.

Manchester United'ın altyapısında yetişen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Sam Mather, Kayserispor'un Antalya kampına katıldı. Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, yeni transferlerle birlikte poz vererek gövde gösterisi yaptı.

TAHTA AÇILINCA RESMİYET KAZANACAK

Kayserispor yönetiminin, transfer tahtasının açılmasıyla ilgili engelleri kaldırmak üzere olduğu ve işlemler tamamlanır tamamlanmaz Sam Mather, Semih Güler ve Görkem Sağlam'a resmi imzaların attırılacağı öğrenildi.

