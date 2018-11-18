Manchester United'dan Lorenzo Pellegrini için 30 milyon Euro

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; Manchester Unitedlı yöneticilerin, Pellegrini'nin menajeri Giacomo Pocetta ile Londra'da görüştüğü ve maaş konusunda da anlaşmaya vardığı kaydedildi. Lorenzo Pellegrini'nin 1 milyon Euro olan yıllık ücretinin 2 milyon Euro'ya çıkacağı belirtildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 30 MİLYON EURO

Manchester United'ın Roma ile görüşmeden serbest kalma maddesi olan 30 milyon Euro'yu ödeyerek transferi bitireceği ifade edildi. Roma Sportif Direktörü Monchi'nin, böylesine yetenekli bir oyuncuyu 30 milyon Euro gibi bir ücrete kaybetmek istemediği bu nedenle yeni sözleşme yapmak istediği ancak oyuncunun bunu kabul etmediği bilgisi verildi.

Roma, 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini'yi 2017 yazında Sassuolo'dan 10 milyon Euro bonservisle transfer etmişti. (Sporx)

