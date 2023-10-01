Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda?

Manchester United ile Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 76 bin 212 seyirci kapasiteli Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak. Kopenhag ile evinde 2 – 2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ikinci maçında İngiliz temsilcisini yenip sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Manchester United Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ekrana geleceğini öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte Manchester United Galatasaray maçının canlı yayın bilgisi...

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United Galatasaray mücadelesi, 3 Ekim 2023 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United Galatasaray maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Manchester United - Galatasaray 3 Ekim 2023 - 22.00

Galatasaray – Bayern Münih 24 Ekim 2023 -19.45

Bayern Münih – Galatasaray 8 Kasım 2023 - 23.00

Galatasaray – Manchester United 29 Kasım 2023 - 20.45

Kopenhag – Galatasaray 12 Aralık 2023 -23.00

