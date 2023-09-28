Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda?

Manchester United Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. A grubu ilk karşılaşmasında Bayern Münih'e yenilen İngiliz ekibi, sahasında Kopenhag ile berabere kalan sarı kırmızılı temsilcimizi ağırlayacak. Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Ndombele, Kerem Demirbay, Angelino ve Tete ile gücüne güç katan sarı kırmızılı temsilcimiz; Avrupa'da ilerlemeyi hedefliyor. United Galatasaray maçının tarihi,saati ve kanalı merak konusu oldu. İşte United Galatasaray maçının canlı yayın bilgisi...

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United Galatasaray mücadelesi, 3 Ekim 2023 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United Galatasaray maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Manchester United - Galatasaray 3 Ekim 2023 - 22.00

Galatasaray – Bayern Münih 24 Ekim 2023 -19.45

Bayern Münih – Galatasaray 8 Kasım 2023 - 23.00

Galatasaray – Manchester United 29 Kasım 2023 - 20.45

Kopenhag – Galatasaray 12 Aralık 2023 -23.00

