Manchester United Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United Galatasaray maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Manchester United Galatasaray maçı canlı yayını sporseverler tarafından anbean takip edilecek. A grubu ilk karşılaşmasında Bayern Münih'e yenilen İngiliz ekibi, sahasında Kopenhag ile berabere kalan sarı kırmızılı temsilcimizi konuk edecek. Kopenhag ile evinde 2 – 2 berabere kalan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ikinci karşılaşmasında İngiliz temsilcisini yenip sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Manchester United Galatasaray maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında araştırılıyor. İşte, Manchester United Galatasaray maçının canlı yayınlanacağı kanal, saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United Galatasaray mücadelesi, 3 Ekim 2023 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United Galatasaray maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Manchester United muhtemel 11'i: Onana, Dalot, Lindelof, Vaane, Amrabat, Mount, Casemiro, Rashford, Fernandes, Eriksen, Hojlund

Galatasaray muhtemel 11'i: Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim, Sanchez (Nelsson), Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens (Sergio Oliveira), Kerem Aktürkoğlu, Tete, Mauro Icardi

SARI - KIRMIZILILARDA MORALLER YERİNDE

Manchester deplasmanındaki maç öncesinde Süper Lig karşılaşmnasına çıkan Galatasaray'da moraller yerinde.

Galatasaray hafta arasında erteleme maçında İstanbulspor'u, hafta sonu ise 7. hafta maçında Ankaragücü'nü mağlup etmeyi başardı.

WILFRIED ZAHA İLK GOLÜNE İMZA ATTI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha da Ankaragücü maçında sarı-kırmızılı takımdaki ilk golüne imza attı.

