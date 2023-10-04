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MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI SONUCU! Manchester United Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

03.10.2023 09:40 | Son Güncelleme:
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Manchester United Galatasaray maçı sonucu merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Old Trafford'da oynanacak karşılaşma için Manchester United Galatasaray maçı sonucu araştırılıyor. Kopenhag ile evinde 2 – 2 berabere kalan Okan Buruk'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ikinci karşılaşmasında İngiliz temsilcisini yenip sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyordu. Peki, Manchester United Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Manchester United Galatasaray maçı canlı olarak yayınlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında gerçekleşen karşılaşma heyecanla takip edildi. Manchester United Galatasaray maçı sonucu internette araştırılıyor. İşte, Manchester United Galatasaray maçı sonucu ve detaylar...

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United Galatasaray mücadelesi, 3 Ekim 2023 Salı günü saat 22.00'de başladı. Manchester United Galatasaray maçı TV8.5'de canlı olarak yayınlandı.

Manchester United Galatasaray maçı canlı ve şifresiz olarak CBC Sport tan da izlenebildi.

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇI SONUCU

Manchester United Galatasaray maçı 2-3 sona erdi. Maçı Galatasaray kazandı.

MANCHESTER UNITED GALATASARAY MAÇINDA 11'LER

Manchester United 11'i: Onana, Dalot, Lindelof, Vaane, Amrabat, Mount, Casemiro, Rashford, Fernandes, Eriksen, Hojlund

Galatasaray 11'i: Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim, Sanchez (Nelsson), Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens (Sergio Oliveira), Kerem Aktürkoğlu, Tete, Mauro Icardi


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UEFA Şampiyonlar Ligi manchester maçı buruk

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