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Manchester United'ın "Münih kahramanı" Harry Gregg hayatını kaybetti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.02.2020 13:56 | Son Güncelleme

İngiltere ekibi Manchester United'ın "Münih kahramanı" olarak nitelendirilen eski kalecilerinden Harry Gregg, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Harry Gregg Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey İrlandalı efsane kalecinin Coleraine kentinde kaldığı hastanede hayata veda ettiği duyuruldu.

Manchester United'ın "Münih kahramanı" Harry Gregg hayatını kaybetti

Harry Gregg, teknik direktör Matt Busby'nin efsane haline gelen ve "Busby bebekleri" adı verilen Manchester United ekibinde 1957-1966 yıllarında kaleci olarak görev yapmıştı. Ayrıca Doncaster Rovers ve Stoke City'de oynayan Gregg, Kuzey İrlanda Milli Takımı formasıyla 25 kez sahaya çıkmıştı.

UNUTULMAYAN KAZA

Manchester United, 1957-1958 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Kızılyıldız ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak yarı finale yükselmişti.

Maçın ardından İngiltere'ye dönüş sırasında Belgrad'dan havalanan, takım kafilesi ve gazetecilerin de yer aldığı uçak, yakıt ikmali için Münih'e inmişti. Münih'ten tekrar havalanmak için ilk iki denemesinde başarısız olan uçak, üçüncü denemesinde yeterli hıza ulaşamayınca bariyerlere çarparak parçalanmıştı.

Takımın kalecisi Harry Gregg, 8'i futbolcu 23 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından sağ kurtulanlar arasında yer almıştı. Kazadan yaralı kurtulan Gregg, teknik direktör Matt Busby, takım arkadaşları Bobby Charlton ve Jackie Blanchflower'ın yanı sıra bir yolcuyla bebeğinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi uçaktan çıkarmayı başarmıştı. Gregg, bu kazanın ardından "Münih kahramanı" olarak nitelendirilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Harry Gregg Manchester United

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