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  4. Manchester United'ın yeni menajeri Ralf Rangnick'ten flaş Cristiano Ronaldo yorumu

Manchester United'ın yeni menajeri Ralf Rangnick'ten flaş Cristiano Ronaldo yorumu

29.11.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yeni menajeri Ralf Rangnick'in henüz daha 2016'da Cristiano Ronaldo için "oynamak için çok yaşlı" yorumu gündeme geldi.

Manchester United'ın yeni menajeri Ralf Rangnick'ten flaş Cristiano Ronaldo yorumu
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın menajeri Ralf Rangnick'in takıma nasıl bir etki yapacağı merak konusuyken 2016'da yaptığı Cristiano Ronaldo değerlendirmesi gündeme geldi. Rangnick'in bu sözlerine göre hareket edip etmeyeceği merak konusu...

Rangnick, 2016'da henüz 30 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun "oynamak için çok yaşlı" olduğunu belirtmişti. Şimdi ise Manchester United'ın yıldızı 36 yaşında ve Rangnick'in planlarında nasıl bir rol alacağı merak edilmekte.

Sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edilemezse takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Cristiano Ronaldo'nun devre arasında da takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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