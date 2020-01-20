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  4. Manchester United'ın yıldız ismi Sergio Romero trafik kazası geçirdi

Manchester United'ın yıldız ismi Sergio Romero trafik kazası geçirdi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Manchester United'ın yedek kalecisi Sergio Romero, trafik kazası geçirdi. Lüks aracıyla bariyerlere çarpan Romero'nun kazadan yara almadan kurtulduğunu belirtildi.

Manchester United'ın yıldız ismi Sergio Romero trafik kazası geçirdi

Manchester United'ın yedek kalecisi Sergio Romero, ciddi bir trafik kazası geçirdi.

United Kulübü, antrenman sahasının yakınlarında lüks aracıyla bariyerlere çarpan Arjantinli Romero'nun kazadan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Romero'nun 170 bin Pound değerindeki son model Lamborghini marka otomobilinde ise ağır hasar oluştu.

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Manchester United sergio romero

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