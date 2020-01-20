Manchester United'ın yıldız ismi Sergio Romero trafik kazası geçirdi

Manchester United'ın yedek kalecisi Sergio Romero, ciddi bir trafik kazası geçirdi.
United Kulübü, antrenman sahasının yakınlarında lüks aracıyla bariyerlere çarpan Arjantinli Romero'nun kazadan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.
Romero'nun 170 bin Pound değerindeki son model Lamborghini marka otomobilinde ise ağır hasar oluştu.
Rebocho'nun sözleşmesinde ilginç madde! Ortaya çıktı
Chelsea'den Trabzonspor'a geliyor
Olay iddia! G.Saray'ın yıldızı gazeteciye saldırdı
Terim kadro dışı bıraktı, dünya devi istiyor
Rıdvan Dilmen açıkladı! Sergen ve Beşiktaş...
Ronaldo yine maça damga vurdu
Cengiz şov yaptı, Roma kazandı!
Alexander Sörloth 18. haftada rekor kırdı
Vedat Muriqi'den kırmızı kart açıklaması
Dilmen'den Vedat Muriqi sözleri
Ara transferde bir bomba daha patladı
Haaland Dortmund'u uçurdu!
Güney Kıbrıs’ta şike şoku
Ara transferde bir bomba daha patladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum