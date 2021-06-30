SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Manchester United, Jadon Sancho için Dortmund'la anlaştı

Manchester United, Jadon Sancho için Dortmund'la anlaştı

30.06.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United, Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho'nın transferinde sona geldi.

Manchester United, Jadon Sancho için Dortmund'la anlaştı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho'nun transferi için anlaşma sağladı.

Alman basınından Bild, Dortmund ile Manchester United'ın, 21 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusunun transfer için anlaşma sağladığını duyurdu.

Manchester United'ın Jadon Sancho için Dortmund'da 85 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı vurgulandı.

2017 yılında Manchester City altyapısından 8 milyon euro'ya Dortmund'a transfer olan Sancho, Almanya'da 133 maçta 46 gol atıp 62 asist yaparak göz kamaştırıcı bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş Dzeko için devredeBeşiktaş Dzeko için devrede
PARTNER Ünlü şarkıcı dünya evine girdi! Ünlü şarkıcı dünya evine girdi!
Ozan Kabak resmen açıkladı! Liverpool...Ozan Kabak resmen açıkladı! Liverpool...
Anahtar Kelimeler:
transfer Borussia Dortmund Manchester United
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Fenerbahçe, Fonseca ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe, Fonseca ile anlaştı iddiası

Jarell Eddie, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

Jarell Eddie, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

'Ahmed Kutucu Süper Lig'de oynayacak'

'Ahmed Kutucu Süper Lig'de oynayacak'

İspanyol devi Karagümrüklünün peşinde

İspanyol devi Karagümrüklünün peşinde

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ronaldo'yu Belçika üzdü!

Ronaldo'yu Belçika üzdü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Arda Turan'ın beğendiği bu paylaşım olay oldu

Arda Turan'ın beğendiği bu paylaşım olay oldu

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

Duyurdular! Dünya devine gidiyor

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.