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Manchester United, James Garner'e imzayı attırdı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.05.2018 14:38 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 17 yaşındaki futbolcu James Garner ile sözleşme imzaladı

Manchester United, James Garner'e imzayı attırdı

Manchester United Kulübü'nden yapılan açıklamada, İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takım kaptanlığını da yapan Garner ile profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, liderlik özellikleri ve çalışkanlığıyla göz dolduran İngiliz futbolcunun, Manchester United alt takımlarında başarılı bir dönem geçirdiği kaydedildi.

Sözleşme sonrası değerlendirmede bulunan orta saha oyuncusu Garner ise, "Kendi adıma ve ailem adına gurur duyuyorum. Bu daha bir başlangıç. Old Trafford'da imza atmak da ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
James Garner Manchester United

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