Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Nora Segura, transparan pozuyla büyüledi

Kariyerinde bir dönem İngiliz devi Manchester United forması da giyen ABD'li kaleci Tim Howard'ın model eşi Nora Segura, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta nefesleri kesti.Giydiği transparan kıyafetle poz veren ünlü modelin Instagram'dan yaptığı bu paylaşımına takipçileri tarafından kısa sürede binlerce yorum geldi.
Amerika'da selfie kraliçesi olarak bilinen ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Nora Segura, birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Segura'nın Instagram'da 318 bin takipçisi bulunuyor.
F.Bahçe yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı
Çebi'den Cengiz'e, Mensah göndermesi!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
F.Bahçe Gustavo'nun çıkış şartını belirledi
Beşiktaş B planı Cyle Larin
İngiliz ekibi peşinde! Resmi teklif yapacaklar...
İlyas Namoğlu, hayatını kaybetti
Trabzonspor'da imza yağmuru! 4 isim birden...
Galatasaray, yeni transferini resmen açıkladı!
Batuhan Karadeniz'in yeni takımı şaşırttı
Dünya devi, koronavirüs nedeniyle 44 milyon avro zararda
Okuyucu Yorumları 0 yorum