SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Nora Segura, transparan pozuyla büyüledi

Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Nora Segura, transparan pozuyla büyüledi

FUTBOL HABERLERİ  | 18.08.2020 16:58 | Son Güncelleme

Bir dönem Manchester United forması da giyen ABD'li kaleci Tim Howard'ın sevgilisi Nora Segura, sosyal medya hesabından transparan kıyafetli pozunu paylaştı. Ünlü modelin bu fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Nora Segura, transparan pozuyla büyüledi

Kariyerinde bir dönem İngiliz devi Manchester United forması da giyen ABD'li kaleci Tim Howard'ın model eşi Nora Segura, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta nefesleri kesti.Giydiği transparan kıyafetle poz veren ünlü modelin Instagram'dan yaptığı bu paylaşımına takipçileri tarafından kısa sürede binlerce yorum geldi.

sdf4

SELFIE KRALİÇESİ

Amerika'da selfie kraliçesi olarak bilinen ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Nora Segura, birbirinden cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Segura'nın Instagram'da 318 bin takipçisi bulunuyor.

eski-manchester-united-li-kaleci-howard-in-esi-13516097_5468_o

eski-manchester-united-li-kaleci-howard-in-esi-13516097_7598_m

eski-manchester-united-li-kaleci-howard-in-esi-13516097_7927_m


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!
İlyas Namoğlu, hayatını kaybettiİlyas Namoğlu, hayatını kaybetti
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca tarih vererek uyardı: Hazırlanalım
Bakan Koca tarih vererek uyardı: Hazırlanalım
23 kentte yeni koronavirüs kısıtlamaları!
23 kentte yeni koronavirüs kısıtlamaları!
F.Bahçe yeni Moussa Sow'u resmen açıkladı
F.Bahçe yeni Moussa Sow'u resmen açıkladı
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
F.Bahçe yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı
F.Bahçe yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı
F.Bahçe Gustavo'nun çıkış şartını belirledi
F.Bahçe Gustavo'nun çıkış şartını belirledi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!
''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
G.Saray'da yetişti, '6' işaretiyle çıldırttı!
G.Saray'da yetişti, '6' işaretiyle çıldırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Nora Segura, transparan pozuyla büyüledi
Verdiği transparan pozuyla görenleri büyüledi...
Foto muhabiri İlyas Namoğlu, 77 yaşında hayatını kaybetti
İlyas Namoğlu, hayatını kaybetti
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon F.K’da
Batuhan Karadeniz'in yeni takımı şaşırttı
Somasporlu futbolcu Melih Vardar trafik kazasında hayatını kaybetti
Türk futbolunu yasa boğan ölüm!
Mauricio Isla, Flamengo ile anlaştı
Yıldız ismin yeni takımı belli oldu
TFF Olağan Genel Kurulu 1 Eylül'de yapılacak
TFF'de genel kurul çağrısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.