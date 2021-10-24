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Manchester United- Liverpool maçı canlı izle! Manchester United Liverpool maçı hangi kanaldan canlı izlenir?

24.10.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler için heyecan dorukta. İngiltere Premier Ligi 9. hafta maçında Manchester United ile Liverpool maçı oynanacak. İngiltere'de yer alan Old Trafford stadyumunda gerçekleştirilecek. Maçın hangi kanaldan canlı izlenebileceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Manchester United- Liverpool maçı canlı izle! Manchester United Liverpool maçı hangi kanaldan canlı izlenir?

Manchester United- Liverpool maçı bugün (24 Ekim 2021 Pazar) gerçekleştirilecek. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Manchester United ile Liverpool. mücadelesi için geri sayım başladı. Futbolseverler bu maçı canlı olarak takip edecek. İşte merak edilenler...

MANCHESTER UNİTED/ LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United- Liverpool maçı 24 Ekim 2021 Pazar akşamında 18.30’da başlayacak.

MANCHESTER UNİTED/ LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United- Liverpool maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı canlı izlemek için "https://www.ssportplus.com/" linkine erişim sağlayınız.

Manchester United- Liverpool maçı canlı izle! Manchester United Liverpool maçı hangi kanaldan canlı izlenir?

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Pogba, Matic, Sancho, Greenwood, Fernandes, Cristiano Ronaldo
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Keita, Mane, Salah, Firmino

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool Manchester United
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