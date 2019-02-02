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Manchester United, Marouane Fellaini'yi Shandong Luneng'e sattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.02.2019 15:56 | Son Güncelleme

Avrupa'da transfer dönemi kapandı; Manchester United, bir dönem ismi Galatasaray ile de anılan Marouane Fellaini'yi Çin'in Shandong Luneng Taishan FC takımına sattı.

Manchester United, Marouane Fellaini'yi Shandong Luneng'e sattı

David Moyes döneminde takıma katılan ve Ole Gunnar Solskjaer'in gelişinin ardından kadroda kendine yer bulamayan Marouane Fellaini, Çin'e transfer oldu. Belçikalı oyuncu 12 milyon Euro bonservis karşılığında Çin'in Shandong Luneng Taishan FC takımına katıldı.

Ağustos 2013'te Everton'dan Old Trafford'a geçiş yapan orta saha oyuncusu, Kırmızılılar'daki 5.5 sezonda 177 maça çıktı. Manchester United ile Lig, Federasyon Kupası, Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 kupa kaldıran Fellaini, forma giydiği maçlarda 22 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Marouane Fellaini Shandong Luneng

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