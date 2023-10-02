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Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Galatasaray maçı öncesi konuştu!

02.10.2023 15:28 | Son Güncelleme:
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Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Galatasaray maçı öncesi konuştu!

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Galatasaray maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

"KALİTELERİNİ BİLİYORUZ"

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Hollandalı teknik adam, "Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz. Sadece Zaha ve Icardi değil, Mertens ve Ziyech gibi isimler de var. Doğru sonucu almak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" açıklamasını yaptı.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

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Erik ten Hag, düşük performans gösteren bazı oyuncuların sorulması üzerine, "Tecrübeli oyuncular bununla nasıl başa çıkacaklarını bilirler. Çünkü bu inişler-çıkışlar olacaktır. Bu durumla ilk kez karşılaşmıyoruz. Şimdi mesele karakter, ne göstermeniz gerektiği ve bu durumdan nasıl çıkacağınız. Pek çok olumlu şey var ama geliştirmemiz gereken şeyler de var" dedi.

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