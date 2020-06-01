Manchester United, Odion Ighalo’nun kiralık sözleşmesini uzattı

İngiliz ekibi Manchester United, devre arasında Çin’in Shanghai Shenhua takımından kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Odion Ighalo’nun sözleşmesini uzattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ighalo’nun 31 Mayıs’ta sona eren kiralık sözleşmesinin 31 Ocak 2021’e kadar uzatıldığı duyuruldu.
30 yaşındaki futbolcu, Manchester ile 8 resmi karşılaşmaya çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Odion Ighalo kariyerinde Lyn, Udinese, Cesena, Granada, Watford ve Changchun YaTai takımlarında forma giydi.
Caner Erkin'de '88' paylaşımının altından F.Bahçe çıktı!
Şok! 16 futbolcuda koronavirüs çıktı!
Aboubakar Süper Lig'e dönüyor!
Beşiktaş ile Beko anlaştı! 42 milyon TL
Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!
Flaş sözler! "Tek pişmanlığım Galatasaray"
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" İşte cevabı...
Muslera'nın Galatasaray kariyeri tehlikede
Beşiktaş Beko'yu resmen duyurdu
Dortmund farka koştu
Rekor bonservis... Dünya devine gidiyor!
Kadın antrenörler, fırsat eşitliği istiyor
Lewandowski rekora koşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum