Manchester United ortalığı karıştırdı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e çılgın teklif...

Galatasaray'ın Napoli'den sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen performansıyla büyülemeye devame ederken dev kulüpleri de peşine takmış durumda.

İtalyan basını geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini öne sürmüştü.

NAPOLI'YE ÇILGIN TEKLİF

Napoli'nin yerel gazetesi Il Mattino'da yer alan habere göre, Manchester United, Osimhen için para + Joshua Zirkzee teklifini Napoli'ye sundu.

Haberde, Manchester United'ın Zirkzee'nin yanında sunduğu bonservis bedeli teklifinin 30 milyon Euro olduğu kaydedildi.

TEK SORUN MAAŞI

Napoli'nin Osimhen için serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro'yu istediği ancak Manchester United'dan gelen teklifin ardından transfer konusunda pazarlıklara açık olduğu öne sürüldü. Öte yandan Manchester United'ın teklifine rağmen Osimhen'in Napoli'deki 11 milyon Euro'luk yıllık ücretinin İngiliz ekibinde sorun olabileceği vurgulandı.