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  4. Manchester United, Sancho'dan sonra Varane'ı istiyor

Manchester United, Sancho'dan sonra Varane'ı istiyor

01.07.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho transferini bitiren Manchester United, Real Madrid'den Varane'ın peşinde.

Manchester United, Sancho'dan sonra Varane'ı istiyor

Yeni sezon öncesinde Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu 85 milyon euro ödeyerek kadrosuna katan Manchester United, bir flaş transfer daha gerçekleştirmek istiyor.

ESPN'in haberine göre; Manchester United, Real Madrid'in Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane'ın transferinde sona yaklaştı.

Real Madrid ile 28 yaşındaki stoperin transferi için daha önce görüşme yapan Manchester United, 70 milyon euro'luk cevap almış ve bu rakamı fazla bulmuştu. Raphael Varane'ın gelecek sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Real Madrid'in rakamda indirim yapması ve imzaların atılması bekleniyor.

2011'den beri Real Madrid forması giyen Raphale Varane, 10 sezonda 360 maçta forma giydi. Varane bu maçlarda 17 gol attı ve 7 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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