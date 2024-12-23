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Manchester United'ta kırmızı alarm! Old Trafford'u fareler bastı... Hijyen puanı düşürüldü!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.12.2024 23:20
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Premier Lig'de zor günler geçiren Manchester United'ın tarihi stadı Old Trafford'u fareler bastı. Müfettişler tarafından yapılan kontrollerde ise stadyumda yemek kioskları ve süitlerinde kemirgen atıkları tespit edildi. İşte detaylar...

Manchester United'ta kırmızı alarm! Old Trafford'u fareler bastı... Hijyen puanı düşürüldü!

İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Manchester United'a yeni teknik direktörleri Ruben Amorim'de henüz çare olamadı. Son olarak ligde Bournemouth'a sahasında 3-0 mağlup olan Kırmızı Şeytanlar'ın tarihi stadyumu Old Trafford'u fareler bastı.

KEMİRGEN DIŞKISI BULUNDU

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İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail'in haberine göre, Old Trafford'a kontrollere gelen müfettişler, stadyumun yemek kioskları ve süitlerinde kemirgen atıkları tespit etti.

OLD TRAFFORD'UN PUANI DÜŞTÜ

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Bu kontrollerin ardından Old Trafford, hijyen müfettişleri tarafından 5 üzerinden 2 yıldız ile derecelendirilerek düşük bir puan aldı.

Müfettişlerin, zemin seviyesindeki kurumsal süitlerde ve bir tribünde taraftarlara yiyecek satan bir kioskta fare faaliyetlerine dair kanıtlar bulduğu açıklandı. Bunun ardından Manchester United’ın gıda hijyeni derecesi, dört yıldızdan iki yıldıza düşürüldü.

SAHAYA FARE GİRMİŞTİ

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Daha önce UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesinde oynanan Manchester United - Bodo/Glimt karşılaşmasında sahaya bir fare girmişti.

Anahtar Kelimeler:
Manchester United fare ingiltere premier lig
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