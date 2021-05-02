Manchester United taraftarı, Liverpool maçı öncesi stadı bastı! Glazer protestosu…

Binlerce Manchester United taraftarı, kulübün Amerikalı sahiplerini protesto etmek için Liverpool maçı öncesinde Old Trafford’a baskın düzenledi. Stat önünde toplanan kalabalık, stadyum girişine hücum ederek güvenliği aştı ve stat zeminine ulaşmayı başardı.

Manchester United kafilesinin konakladığı Lowry Hotel’in de önünü dolduran ve adeta ablukaya alan taraftarlar, oyuncuların otelden çıkmasına engel olmaya çalıştı. O sırada bir başka grup taraftar da yönetimi protesto etmek için Old Trafford’a yöneldi ve saha içine girerek şok bir tepkiye neden oldu.

Türkiye saati ile 18.30’da başlaması beklenen maçın ertelenmeyeceği öğrenilirken iki takım otobüsünün henüz stada ulaşamadığı öğrenildi. Liverpool takımı da, Manchester polisi tarafından kaldıkları otelde korunuyor. Stat baskını yapan taraftarlar, duman bombaları kullanırken “Glazers istifa” ve “United, United” tezahüratlarında bulundu.

AVRUPA SÜPER LİGİ TEPKİSİ

Binlerce kişinin, Glazer ailesinin Manchester United’ı Avrupa Süper Ligi’ne kaydetme çabalarına karşı bir araya geldiği belirtildi. Yaşananlar nedeniyle takım otobüsünün stada doğru yapacağı yolculuğun ertelendiği ifade edildi. United, geçtiğimiz ay 12 kulübün kurucusu olduğu ve sonrasında iptal edilen Avrupa Süper Ligi oluşumunun ortaklarından biriydi. Bu projeye tüm dünya futbol bileşenlerinin tepkisi nedeniyle plan 48 saat içinde iptal edilmişti. Joel Glazer, Süper Lig projesine üye oldukları için taraftarlardan özür dilemişti. Ancak birçok United taraftarı “özür kabul edilmedi” yazılı pankartlar taşıdı.



