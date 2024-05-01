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  4. Manchester United yönetiminin verdiği karar Altay Bayındır'ı şoke etti! Artık şansı kalmadı

Manchester United yönetiminin verdiği karar Altay Bayındır'ı şoke etti! Artık şansı kalmadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.05.2024 09:32
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Manchester United'da kaleci Andre Onana'nın performansı eleştirilirken yönetim yeni bir file bekçisi arayışı için harekete geçti. Hal böyle olunca Altay Bayındır'ın yeri de tehlikeye girdi. İşte detaylar...

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır yeni takımında bir türlü istediği süreyi bulamazken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

ONANA'NIN YERİNE TRANSFER

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Takımın birinci kalecisi olan Andre Onana'nın performansı beğenilmezken, İngiliz ekibi Andre Onana'ya eşlik edebilecek ve rekabete girebilecek bir ismi kadroya katmak için harekete geçti.

ALTAY'IN ŞANSI KALMADI

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Altay Bayındır, bu sezon Andre Onana'nın kötü performansına rağmen sadece 28 Ocak'ta Newport Country ile deplasmanda oynanan FA Cup mücadelesinde forma giyebildi.

United formasıyla sadece 1 maça çıkan Altay Bayındır, yeni bir kaleci transferi durumunda ya üçüncü opsiyon durumuna gelecek ya da takımdan ayrılacak. Milli kalecinin olası bir transfer durumunda takımdan ayrılması beklenebilir.

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