Manchester United yönetiminin verdiği karar Altay Bayındır'ı şoke etti! Artık şansı kalmadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır yeni takımında bir türlü istediği süreyi bulamazken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

ONANA'NIN YERİNE TRANSFER

Takımın birinci kalecisi olan Andre Onana'nın performansı beğenilmezken, İngiliz ekibi Andre Onana'ya eşlik edebilecek ve rekabete girebilecek bir ismi kadroya katmak için harekete geçti.

ALTAY'IN ŞANSI KALMADI

Altay Bayındır, bu sezon Andre Onana'nın kötü performansına rağmen sadece 28 Ocak'ta Newport Country ile deplasmanda oynanan FA Cup mücadelesinde forma giyebildi.

United formasıyla sadece 1 maça çıkan Altay Bayındır, yeni bir kaleci transferi durumunda ya üçüncü opsiyon durumuna gelecek ya da takımdan ayrılacak. Milli kalecinin olası bir transfer durumunda takımdan ayrılması beklenebilir.





