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Mancini takımın performansından memnun

05.06.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, takımının son hazırlık maçında gösterdiği performansın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için iyi bir işaret olduğunu söyledi.

Mancini takımın performansından memnun

EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı ile aynı grupta yer alan İtalya'yı çalıştıran Mancini, şampiyona öncesinde takımının Çekya'yı 4-0 yendiği son hazırlık maçını değerlendirdi.

Mancini, yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir takıma karşı doğru şekilde, iyi bir maç çıkardık. Bu, Avrupa Şampiyonası'nın başlangıcına yönelik iyi bir işaret" dedi.

Oyunlarını daha da geliştirmeleri gerektiğini aktaran Mancini, "Genç bir ekibiz ve pek çok açıdan daha da iyisini yapabiliriz" diye konuştu.

Şampiyona öncesi son hazırlık maçını bu şekilde oynayıp kazanmalarının olumlu olduğunu vurgulayan Mancini, kendi oyunlarını ortaya koyarken hem hücumda hem savunmada iyi oynamaları gerektiğini ifade etti.

Çekya karşısında İtalya'nın son golüne imzasını koyan Domenico Berardi de maç sonunda yaptığı açıklamada, "Her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. İyi bir maç oynadığım için memnunum ama hem antrenmanda hem de maçlarda daha da iyi olabilirim. Eğer Türkiye’ye karşı ben oynarsam ya da Chiesa veya Bernardeschi hangimiz oynarsak aynı olacak. Üçümüz de güçlüyüz, kim oynarsa yüzde 100'ünü verecektir" ifadelerini kullandı.

Bu arada, İtalya Milli Takımı bu maçı da alarak resmi ve özel maç olmak üzere Roberto Mancini yönetiminde yenilmezlik serisini de 27 maça çıkardı. "Gök mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı, son 8 maçtan da sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

Türkiye, İsviçre ve Galler ile A Grubu'nda mücadele edecek olan İtalya, 11 Haziran Cuma günü Roma'da EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile karşılaşacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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