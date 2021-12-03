Manda derisi Afyonkarahisar'da kadınların ellerinde şekilleniyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki kadın kooperatifinde manda derisinden üretilen çanta, tablo, cüzdan, bileklik, kemer ve çeşitli aksesuarlar ilgi görüyor.

Valilik öncülüğünde Afyonkarahisar'daki Taş Medrese'de eğitim alan Sultandağlı kadınlar, ilçede kurulan kooperatifteki deri işlemeciliği atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor,

Manda derisinden çanta, tablo, bileklik, kemer, cüzdan ve çeşitli aksesuarlar üreten kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sultandağı Kadın Kooperatifi Başkanı Şeyma Aldırmaz, AA muhabirine, kurdukları deri işlemeciliği atölyesinin faaliyete, iki ay önce eğitim alan 3 kadınla başladığını söyledi.

Kadınların Afyonkarahisar'daki eğitimlere Belediye Başkanının makam aracıyla gidip geldiğini belirten Aldırmaz, şöyle konuştu:

"Kısa süre önce kurduğumuz atölyede kadınlarımız çok başarılı işler çıkarmaya başladı. Manda derisini işleyen kadınlarımız, çantalar, kemerler, cüzdanlar, bileklikler, tablolar ve kişiye özel aksesuarlar yapıyorlar. Burada internet üzerinden aldığımız toplu ve kişisel siparişleri üretiyoruz. Yine online satışlarımız oluyor."

Aldırmaz, Sultandağlı kadınların ellerinde şekillenen deri ürünlerinin çok beğenildiğini, satışı yapılan her bir ürünün 20-30 yıl rahatlıkla kullanılabileceğini vurguladı.

Kadınların istediği her işi başarabileceğini dile getiren Aldırmaz, "Burada ürettiğimiz deri ürünlerinin fiyatları 100-250 lira arasında değişiyor. Sattığımız ürünlerden elde ettiğimiz gelirleri de kadınlarımız kendi arasında paylaşıyor. Bu sayede kadınlarımız hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de atölyemizde sosyalleşiyor. Ürünlerimiz çok beğenildiği için de sürekli bir üretim halindeyiz. Satışlarımız çok güzel gidiyor. Bize bu imkanı sunan Afyonkarahisar Valiliğine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "Deri üzerine gördüğümüz her ürünü yapabilecek seviyeye geldik"

Deriden aksesuarlar üreten Raziye Günyüzlü de işi öğrendikçe bunun kendisine çok zevkli geldiğini söyledi. Günyüzlü, şu ifadeleri kullandı:

"Bu atölyedeki her şey bizim elimizden geçti. Tamamen el emeği ve sabır isteyen bir süreç. Deri ürünleri küçücük bir hatayı bile kabul etmiyor. Yaptığımız çantalar, cüzdanlar, bileklikler, tablolar ve çeşitli aksesuarlar kısa sürede beğenildi. İnternet üzerinden siparişler almaya başladık. Biz bu sürede deri üzerine gördüğümüz her ürünü yapabilecek seviyeye geldik. Ürünlerimiz beğenildikçe bu iş daha da çok hoşumuza gidiyor. Hem de elimize harçlık geçiyor. Şimdilik çok güzel işler çıkardık ve bu işi sürdürmeye kararlıyız."

Fadime Ahu Uyar ise deri işlemeciliğinin çok emek isteyen bir iş olduğunu belirterek, "albikere.com.tr" ve sosyal medya üzerinden sipariş aldıklarını kaydetti.



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