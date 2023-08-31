Mandıra Filozofu konusu nedir, oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu nerede çekildi? Kanal D yayın akışı

Mandıra Filozofu filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'deKanal D'de ekrana gelecek olan Mandıra Filozofu filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı yapıyor. İşte Müfit Can Saçıntı'nın yönettiği ve oynadığı Mandıra Filozofu filmi ile ilgili detaylar...

MANDIRA FİLOZOFU KONUSU NEDİR?

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme Köyü’nün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali, burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir iş adamıdır ve yeni projesi için Çökertme Köyü’ne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp, yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

MANDIRA FİLOZOFU OYUNCULARI KİMLER?

Müfit Can Saçıntı

Ayda Aksel

Rasim Öztekin

Begüm Öner

Eser Eyüboğlu

Hakan Bulut

Ahu Sungur

Gülnihal Demir

Kemal Kuruçay

İlter Kanat

Merve Dizdar

İlyas İlbey

Halil Bozkurt

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

"Mandıra Filozofu" filminin çekimleri, 2014 yılında Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Köyü'nde yapıldı.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu (Yerli Sinema)

22:30 Mandıra Filozofu (Yerli Sinema)

00:30 Ölüm Akvaryumu (Yabancı Sinema)

02:00 Çemberimde Gül Oya

04:00 Kavak Yelleri

