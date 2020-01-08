Sadio Mane, Afrika’da yılın futbolcusu seçildi

Liverpool’un Afrikalı yıldızı kariyerinde bir ilke imza attı. Senegalli golcü Sadio Mane, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Afrika’da yılın futbolcusu seçildi.

Son olarak takım arkadaşı Muhammed Salah’ın aldığı ödül, bu yıl da 27 yaşındaki Mane’ye gitti. Daha önce Eto’o ve Yaya Toure 4 kez ödüle layık görülürken, Mane de ödülü alan 18. farklı futbolcu olmuş oldu.

YILIN 11'İNDE 3 LİVERPOOLLU FUTBOLCU

Mane, Afrika’da yılın futbolcusu seçilirken, yılın 11’inde de yer aldı. Mane’nin yanı sıra Liverpool'dan 2 takım arkadaşı da kadroda bulunuyor. İngiliz ekibinin deneyimli stoperi Matip ve yıldız oyuncu Muhammed Salah da Afrika’da belirlenen yılın 11’ine seçildi.

AFRİKADA YILIN 11'İNDE ŞU İSİMLER YER ALIYOR:

Andre Onana (Ajax)

Serge Aurier (Tottenham)

Joel Matip (Liverpool)

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)

Idrissa Gueye (Paris Saint Germain)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Hakim Ziyech (Ajax)

Mohammed Salah (Liverpool)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Sadio Mane (Liverpool)

(İHA)

