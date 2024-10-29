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Maneviyata yönelmişti! Meriç Erkan Atatürk sorusuna yanıtıyla tepki çekti! "Nasıl kıvırıyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.10.2024 09:10
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Bir dönem evlilik programlarının popüler isimleri arasında yer alan Meriç Erkan maneviyata yönelmişti. Erkan katıldığı bir yayında Mustafa Kemal ATATÜRK ile ilgili sözleriyle tepki çekti.

Maneviyata yönelmişti! Meriç Erkan Atatürk sorusuna yanıtıyla tepki çekti! "Nasıl kıvırıyor"

Maneviyata yöneldikten sonra tarzını ve adını değiştiren, bir dönem Ahu Yağtu ile aşk yaşayan Mahmud Meriç Erkan yaptığı açıklamalarla tepki çekti.

Magazin Burada muhabiri Samet Aday’ın sorularını yanıtlayan Erkan"Siz Mustafa Kemal Atatürk'e düşman mısınız?" sorusuna yanıt şöyle yanıt verdi:

“Bizde şöyle bir şey vardır. Bize hep şahıs üzerinden de yürümeye kalkanlar olunca şöyle diyoruz. Benim dönemimde yaşamamış bir insan için (onun yaptığı amelleri görmediğim için) Allah cc. Ne yaptıysa ne hizmetler yaptıysa bin katını versin. Bu güzel bir dua değil mi? Ben isim üzerinde gidersem siyasete giriyor bazen. Üstünlük takvadadır. Bu yüzden biz insanları Allah ne kadar seviyorsa o kadar seviyoruz.”

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CUMHURİYET YANITI: "ŞU ANDA KISITLAMA YOK OLURSA..."

"Cumhuriyet rejimiyle bir probleminiz var mı?" sorusuna da yanıt veren Meriç Erkan şu ifadeleri kullandı:

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“Yaşadığım ülke bu olduğu için, beka sorunu olmasın diye, fitne oluşmasın diye bütün yasa ve kuralları elimden geldiğince çiğnememeye çalışıyorum. Cumhuriyet adı altında benim İslami düşünceme, Allah ve peygamber yoluna gitmeme bir takım kısıtlama getirirlerse ben kendi çapımda da mücadelemi veririm. Şu an kısıtlama yok. Olursa veririm. Bu yolda da tek kalacağımı bilsem, beni dar ağacınada götürseler… Allah-u Ekber!! La ilahe illallah Muhammedin Resulullah!! Bu bir posta koyma değil. Ben Allah’ın rızasını her şeyin üzerinde tutarım.”

Meriç Erkan'ın bu garip sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Erkan'ın Atatürk'e yalnızca "Mustafa Kemal" demesi gözlerden kaçmazken ünlü isme "Bak sen kıvrağa", "Nasıl kıvırıyor", "Kalk şeriata git o zaman", "Defol git o zaman" tepkileri yağdı.

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Meriç Erkan
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