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"Maneviyatım ağır basıyor!" demişti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur müziği bıraktı, fotoğraflarını sildi ve nişanlısından da ayrıldı

08.01.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu. "Maneviyatım ağır basıyor!" diyen Tayfur sosyal medyadan fotoğraflarını da sildi. Ünlü isim ayrıca nişanlanıp 15 günde ayrılıp sonra yeniden barıştığı nişanlısından da ayrıldı.

"Maneviyatım ağır basıyor!" demişti! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur müziği bıraktı, fotoğraflarını sildi ve nişanlısından da ayrıldı

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un şarkıcılık yapan 34 yaşındaki kızlar Tuğçe Tayfur, sahneleri bıraktı. Bu sektörde yıllarca yaşadıkları zorluklardan bahseden Tayfur, "Maneviyatım ağır basıyor, şampanya gönderilmesi bana ağır geliyor" demişti.

Sahneyi bırakan Tuğçe Tayfur sosyal medyadan dekolteli pozlarını da paylaştı. Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un şarkıcı kızları Tuğçe Tayfur üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu.

Ekran Alıntısı

NİŞANLISIYLA YİNE AYRILDI

Evlilik yolunda ilk adımı atan Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa ile nişanlanmıştı. 15 gün sonra nişan atan Tayfur sonra sevgisiyle yeniden barışmıştı. Ancak bu barışmada uzun sürmedi ve Tuğçe Tayfur Burak Kalfa ile ayrıldıklarını duyurdu.

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Tayfur "Burak Bey artık free" paylaşımında bulundu.


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