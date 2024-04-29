MaNga grubunun solisti Ferman Akgül ülkeyi terk etti! "Ülkemizden kopmamız mümkün değil"

Beğenilen Türk rock grubu Manga’nın solisti Ferman Akgül ailesiyle birlikte aldığı kararla gündemde. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan Türkiye'yi terk ettiğini açıkladı.

Eşini ve çocuklarını yanına alarak yeni bir hayata adım atan Akgül bu kararın sebebini de açıkladı.

"Gazetede görenler şaşırmadan yazayım. Biz Kopenhag'a taşındık" diyerek şunları söyledi:

"DAHA KOLAY UYUM SAĞLAYACAKLAR"

"Bettina'ya kariyeri için önemli olabilecek bir iş teklifi gelince kaçırmasını istemedim. Yıllarca o beni destekledi. Sıra bende. Çocukların da ortaokulda buraya gelmesi gerekiyordu zaten. Erken olunca şimdi daha kolay uyum sağlayacaklar. maNga tam gaz devam ediyor endişe olmasın. Turnelere ve stüdyo çalışmalarına buradan geleceğim."



Eleştirilerin önünü almak isteyen şarkıcı ayrıca "Yazları hep Türkiye'de olacağız. Ülkemizden kopmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.





