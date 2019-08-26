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Manisa'da JES eylemine müdahale! Çok sayıda kişiye gözaltı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.08.2019 14:47 | Son Güncelleme

Manisa Salihli'de kurulması planlanan jeotermal elektrik santraline (JES) karşı düzenlenen eyleme, güvenlik güçleri müdahale etti. 26 eylemci gözaltına alınırken, atılan gazdan etkilenen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile 1'i vücuduna taş isabet eden, 2'si gazdan etkilenen 3 asker hastaneye kaldırıldı.

Özel bir enerji firması tarafından Salihli'nin Hacıbektaşlı Mahallesi'ndeki 76 dekarlık bir alana 19.5 MW kapasiteli bir JES kurma çalışmaları tepki çekti. Bölgede, JES'e karşı olanlar, Hacıbektaşlı Mahallesi'nde, santralin yapılacağı alanın önünde sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. JES istemediklerini haykıran eylemcilerin sayısı, 200 kişiyi aştı. CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ile Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da protestocu gruba destek verdi.

DAĞILMAYAN GRUBA MÜDAHALE EDİLDİ

Jandarmaya destek için bölgeye, polis ekipleri de sevk edildi. Ayrıca Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da bölgede hazır bekletildi. Güvenlik güçleri topluğa, 30 dakika arayla eylemi sonlandırması için 3 kez dağılmaları uyarısında bulundu.Uyarıları dinlemeyen grup dağılmayınca, saat 12.30 sıralarında topluluğa müdahale edildi.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eylemcilerden 26'sı gözaltına alındı. Ayrıca CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile 2 asker gazdan etkilendi, 1 asker ise vücuduna isabet eden taşla yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

3 asker ile Milletvekili Bekir Başevirgen, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Manisa salihli jes

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