Manisa FK kurtuluş ateşini yaktı

Önceki hafta da evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek düşme hattından sıyrılıp Başkent ekibini ateşe atan siyah-beyazlılar, direkt rakipleriyle üst üste 2 kritik maçı kayıpsız tamamladı. Bu galibiyetlerle 44 puana yükselen siyah-beyazlılar bitime 2 maç kala düşme potasından 2 puan farkla 16'ncı sırada yer aldı. Teknik Direktör Taner Taşkın yaptığı değerlendirmede iki final haftasını kayıpsız geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şanlıurfaspor deplasmanında en iyi şekilde mücadele ettiklerini anlatan deneyimli teknik adam, "İlk devre gol pozisyonu açısından kısır geçti. İkinci devreye golle başlamamız bize moral oldu. Üstüne bir tane daha gol atınca bizi rahatlattı. Şanlıurfaspor maçı bırakmadı ve güzel bir gol bularak durumu 2-1 yaptı. Bu sefer biz panik yapmaya başladık. Hamle yapmamız gerekiyordu, yaptığımız hamleyle oyuna dönerek iyi savunma yaptık. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz, 6 puanlık bir maç aldık. Şimdi 2 tane daha final niteliğinde maçımız var" dedi. Manisa FK kalan iki maçta evinde Play-Off hattında yer alan Bandırmaspor ve deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacak.