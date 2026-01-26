Manisa’nın gururu Ercoş, cimnastiğin geleceğini şekillendiriyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu’nda (TCF) hem Aerobik Cimnastik Teknik Kurulu hem de Herkes İçin Cimnastik Teknik Kurulu (GYM for All) üyeliği görevlerini sürdüren Manisalı sporcu Mehmet Ercoş, elde ettiği başarılar ve federasyondaki görevleriyle Manisa’nın gururu olmaya devam ediyor.

Cimnastik sporuna 3 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle başlayan Mehmet Ercoş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi spor salonunda Aerobik Cimnastik branşında yetişti. Yaklaşık 17 yıl boyunca aralıksız olarak antrenman ve müsabakalara katılan Ercoş, bu süreçte çok sayıda ulusal ve uluslararası başarıya imza attı.

ÇOK SAYIDA MADALYA KAZANDI!

2013 yılında milli takıma giren Ercoş, 2014 Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü, 2016’da dünya ikinciliği, 2017’de Avrupa şampiyonluğu, 2019’da ise büyükler Avrupa ikinciliği elde etti. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde de önemli dereceleri bulunan Ercoş, Türkiye Şampiyonaları ve uluslararası turnuvalarda çok sayıda madalya kazandı.

Pandemi sürecine kadar milli takım kariyerini sürdüren Ercoş, 2024 yılı itibarıyla Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimnastik Teknik Kurulu üyeliğine getirildi. 2025 yılında uluslararası hakemlik görevine de başlayan Ercoş, Aerobik Cimnastik Teknik Kurulu’nun en genç üyesi olarak görev yapıyor.

ERCOŞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU...

Aynı zamanda Herkes İçin Cimnastik Teknik Kurulu (GYM for All) üyesi olan Ercoş, bu branşın amacının cimnastiği her yaş ve her kesimden insana ulaştırmak olduğunu belirtti. GYM for All branşının cimnastiği salon dışına taşıyarak topluma yaymayı hedeflediğini vurgulayan Ercoş, pilot uygulamanın Ankara’da başladığını, 2026 yılı itibarıyla ulusal ve uluslararası organizasyonların planlandığını söyledi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu çatısı altında görev yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Ercoş, uzun yıllar sporcu olarak emek verdiği cimnastikte şimdi teknik kurul üyesi olarak hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Rekabetçi sporu bırakmasına rağmen fiziksel aktivite olarak cimnastiğe devam ettiğini belirten Ercoş, gençlere sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri tavsiyesinde bulundu. Manisa’nın Aerobik Cimnastik branşında Türkiye’nin önde gelen illerinden biri olduğunu söyleyen Ercoş, kentin milli takıma en fazla sporcu veren şehirlerden biri olduğuna dikkat çekti.Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır