TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de 22 yıl sonra bir ilk: O maça kadın hakem atandı

Süper Lig'de 26. hafta ile birlikte bir ilk yaşanacak. Ligde ilk kez kadın bir hakem, orta hakem olarak görev yapacak.

Ligin 26. haftasındaki Göztepe - Alanyaspor maçında kadın hakem Asen Albayrak görev alacak.

22 YIL SONRA İLK

Bu atamayla birlikte Süper Lig'de 22 yıl aradan sonra bir kadın hakem yeniden orta hakem olarak sahaya çıkacak.

Daha önce Lale Orta, Süper Lig'de 4 maçta orta hakem olarak görev almıştı. Lale Orta ayrıca FIFA kokartı alan ilk Türk kadın hakem unvanını taşıyor.

FERHAT GÜNDOĞDU'DAN AÇIKLAMA

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, geçen ay yaptığı açıklamada bir kadın hakemin Süper Lig'de görev alabileceğini söylemişti.

Gündoğdu, o dönem, "Kadın hakem projemiz kararlılıkla sürüyor. Tarihimizde ilk kez çok sayıda kadın hakemimiz, erkek hakem kriterlerindeki atletik testleri başarıyla geçmiştir. Bu gelişimin sürmesi halinde önümüzdeki dönemde Süper Lig'de görev alan kadın hakemlerimizi görmekten mutluluk duyacağız. Performansıyla öne çıkan bir kadın hakemimiz de beklenenden daha erken bir UEFA görevlendirmesi almıştır. Ayrıntıları henüz paylaşamasam da, kendisini tebrik ediyorum." demişti.