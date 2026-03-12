SPOR

TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de 22 yıl sonra bir ilk: O maça kadın hakem atandı

Süper Lig’de 26. hafta tarihi bir ana sahne olacak. Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadelede Asen Albayrak orta hakem olarak görev yapacak. Bu atamayla birlikte Süper Lig’de 22 yıl sonra ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak.

TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de 22 yıl sonra bir ilk: O maça kadın hakem atandı
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig'de 26. hafta ile birlikte bir ilk yaşanacak. Ligde ilk kez kadın bir hakem, orta hakem olarak görev yapacak.

Ligin 26. haftasındaki Göztepe - Alanyaspor maçında kadın hakem Asen Albayrak görev alacak.

22 YIL SONRA İLK

TFF resmen açıkladı! Süper Lig de 22 yıl sonra bir ilk: O maça kadın hakem atandı 1

Bu atamayla birlikte Süper Lig'de 22 yıl aradan sonra bir kadın hakem yeniden orta hakem olarak sahaya çıkacak.

Daha önce Lale Orta, Süper Lig'de 4 maçta orta hakem olarak görev almıştı. Lale Orta ayrıca FIFA kokartı alan ilk Türk kadın hakem unvanını taşıyor.

FERHAT GÜNDOĞDU'DAN AÇIKLAMA

TFF resmen açıkladı! Süper Lig de 22 yıl sonra bir ilk: O maça kadın hakem atandı 2

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, geçen ay yaptığı açıklamada bir kadın hakemin Süper Lig'de görev alabileceğini söylemişti.

Gündoğdu, o dönem, "Kadın hakem projemiz kararlılıkla sürüyor. Tarihimizde ilk kez çok sayıda kadın hakemimiz, erkek hakem kriterlerindeki atletik testleri başarıyla geçmiştir. Bu gelişimin sürmesi halinde önümüzdeki dönemde Süper Lig'de görev alan kadın hakemlerimizi görmekten mutluluk duyacağız. Performansıyla öne çıkan bir kadın hakemimiz de beklenenden daha erken bir UEFA görevlendirmesi almıştır. Ayrıntıları henüz paylaşamasam da, kendisini tebrik ediyorum." demişti.

